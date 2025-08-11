Quini 6: un afortunado ganó más de $2.100.000.000 en la Revancha y otros dos apostadores $2.000.000.000 en el Siempre Sale

En el Tradicional salieron el 32-09-01-44-36-02. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.052.804.819.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-22-32-19-15-39. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.367.161.412.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 08-17-43-44-24-31. Hubo un apostador que acertó los seis números y se llevó $2.108.679.804. Es oriundo de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Pehuajó.

En el Siempre Sale hubo dos ganadores que acertaron los seis siguientes números: 13-35-09-23-07-32. Cobrarán cada uno $2.000.000.000. Uno es oriundo de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. El otro afortunado es de Martínez, también en la provincia de Buenos Aires. Fuente: El Once

