    Quini 6: un afortunado ganó más de $2.100.000.000 en la Revancha y otros dos apostadores $2.000.000.000 en el Siempre Sale

    Resultados del domingo

    La noche de este domingo regaló un nuevo afortunado en La Revancha y otros dos en el Siempre Sale. En el próximo sorteo el pozo será de $3.400.000.000. Detalles y números sorteados.
    Este domingo dejó como resultado un nuevo millonario en La Revancha y otros dos en el Siempre Sale del Quini 6. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3.400 millones de pesos.

     

    En el Tradicional salieron el 32-09-01-44-36-02. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.052.804.819.

     

    En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-22-32-19-15-39. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.367.161.412.

     

    Por su parte, en la Revancha aparecieron el 08-17-43-44-24-31. Hubo un apostador que acertó los seis números y se llevó $2.108.679.804. Es oriundo de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Pehuajó.

    En el Siempre Sale hubo dos ganadores que acertaron los seis siguientes números: 13-35-09-23-07-32. Cobrarán cada uno $2.000.000.000. Uno es oriundo de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. El otro afortunado es de Martínez, también en la provincia de Buenos Aires. Fuente: El Once

