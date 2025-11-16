Renuevan alertas por tormentas en Entre Ríos: prevén intensas lluvias y ocasional granizo

De acuerdo al organismo, para esta jornada se esperan chaparrones aislados, vientos persistentes del sector sur y condiciones inestables, principalmente en la franja norte del territorio provincial. En Paraná, as temperaturas se mantendrán dentro de valores templados, con una mínima prevista de 17°C y una máxima de 25°C.

Alerta por tormentas

Durante la mañana se registrarán lloviznas y ráfagas de viento. Hacia la tarde, el viento se intensificará, con velocidades estimadas entre 75 kilómetros por hora, acompañadas de nuevas probabilidades de precipitaciones. Por la noche, el SMN anticipa un mejoramiento temporal, con cielo algo nublado y sin lluvias previstas, aunque persistirán las ráfagas.

Departamentos bajo alerta amarilla

El SMN indica que gran parte de la provincia esta bajo alerta amarilla por viento, alcanzando a los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

En estas zonas, se espera que la jornada esté marcada por vientos del sector sur con intensidades entre 25 y 50 km/h, y ráfagas que podrán oscilar entre 50 y 75 km/h. La advertencia contempla posibles complicaciones en actividades al aire libre y se recomienda tomar precauciones ante la caída de ramas o disminución de visibilidad.

Alerta naranja para el norte entrerriano

La situación más comprometida se registrará en el norte provincial, donde rige una alerta naranja por tormentas fuertes o localmente severas. Los departamentos alcanzados por este nivel de advertencia son Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El organismo detalla que estas áreas podrán verse afectadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrán superar los 90 km/h y caída de granizo de diversos tamaños. La precipitación acumulada se estimará entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de valores aún mayores de forma puntual. Fuente: El Once

