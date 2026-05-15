Renunciaron dos vocales del CGE, el gobierno oficializó cambios y designó los reemplazantes

El gobernador de la provincia aceptó las renuncias por razones particulares de los vocales Elsa Chapuis y Santiago Laumann, agradeciendo formalmente los servicios prestados y el desempeño en sus funciones.

Para cubrir las vacancias de manera inmediata y asegurar la continuidad institucional, se decretó el encargo de funciones como nuevos vocales del CGE a los profesores Damián Schmidt y Mónica Masetto, resoluciones ad referéndum del correspondiente acuerdo del Honorable Senado de la provincia.

Schmidt nació en Paraná, tiene 44 años y es profesor de matemáticas y licenciado en educación. Cuenta con formación especializada en educación secundaria y más de 20 años de trayectoria docente en los niveles secundario y superior.

Actualmente, se desempeña como profesor universitario en la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y posee experiencia en conducción institucional y coordinación de espacios académicos.

Por su parte, Masetto, de 47 años y oriunda de Chajarí, departamento Federación, acredita 25 años de trayectoria docente en los niveles primario y secundario. Es profesora para la enseñanza primaria y diplomada superior en atención al fracaso escolar y mejora de las trayectorias escolares. Además, se desempeñó como directora departamental de Escuelas de Federación entre 2018 y 2022, y recientemente como vocal del Jurado de Concursos durante el período 2024-2026. Fuente: El Once

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