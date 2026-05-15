Se realizarán Fumigaciones en Diferentes Sectores de la Ciudad

Nogoyá

Desde el Municipio de Nogoyá, se informa que durante la tarde de hoy viernes 15 de mayo, a partir de la hora 16, se realizaran tareas de fumigación en zona Centro, 50 viviendas y Villa 3 de Febrero (Ruta 12 al norte). Las mismas estarán a cargo del personal de Defensa Civil local, en conjunto con Defensa Civil de la provincia.

Estas acciones tienen como objetivo reforzar las medidas de prevención y control, por lo que se solicita tranquilidad a los vecinos ante la presencia de equipos y personal trabajando en la vía pública.

Agradecemos la colaboración y comprensión de toda la comunidad.