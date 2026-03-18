Renunció el asesor antiterrorismo de EE.UU.: “Trump fue engañado hacia la guerra en Irán”, dijo Kent

El ahora exdirector del Centro Nacional Antiterrorista comunicó su dimisión este martes a través de un mensaje publicado en la red social X, acompañado por la carta formal enviada al presidente estadounidense. En ese texto explicó que tomó la decisión tras una profunda reflexión y aseguró que no podía respaldar la política bélica impulsada contra el gobierno iraní.

“Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy”, escribió Kent en el inicio del mensaje en el que hizo pública su salida de la administración.

Cuestionamientos a la narrativa oficial

En su carta de renuncia, Kent sostuvo que la ofensiva contra Irán no estaba justificada desde el punto de vista de la seguridad nacional. Según planteó, los informes de inteligencia no indicaban que Teherán representara una amenaza inmediata para el territorio estadounidense.

“Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, publicó el exfuncionario en redes sociales.

Kent sostiene que Trump fue engañado hacia la guerra en Irán. Sostiene que “esa cámara de eco se utilizó para engañarlo y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos y que, si atacaba ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida. Esto fue una mentira”.

“Es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error”.

“Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y por quién lo estamos haciendo”, agrega.

Kent, cuyo nombramiento había sido confirmado en julio pasado por el Senado con una votación de 52 a 44, también defendió algunos aspectos de la política exterior que Trump había impulsado durante su primer mandato. En ese sentido, afirmó que el presidente había demostrado en el pasado un enfoque distinto frente a los conflictos en Medio Oriente.

Según explicó, hasta mediados de 2025 Trump comprendía que las guerras en esa región “eran una trampa que robaba a Estados Unidos las preciosas vidas de nuestros patriotas y agotaba la riqueza y prosperidad de nuestra nación”.

Acusaciones de desinformación

El exdirector del Centro Nacional Antiterrorista argumentó que el cambio de rumbo en la estrategia militar habría estado influido por presiones políticas y mediáticas. En su carta sostuvo que funcionarios israelíes y determinados sectores de los medios estadounidenses impulsaron una campaña destinada a instalar la idea de una amenaza iraní.

“A principios de esta administración, funcionarios israelíes de alto rango y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma ‘America First’ y sembró sentimientos a favor de la guerra”, afirmó Kent.

Aunque no mencionó a medios específicos, el exfuncionario señaló que esa narrativa generó un “efecto de cámara de eco” que terminó influyendo en la decisión política de avanzar hacia el conflicto armado, según dio a conocer The New York Times.

Una crítica desde el propio oficialismo

La carta de renuncia no fue interpretada únicamente como un cuestionamiento técnico a la política de seguridad. Analistas estadounidenses consideran que el documento también constituye un fuerte golpe político dentro del propio movimiento que respalda a Trump.

Kent es identificado como una figura cercana al ala más nacionalista del movimiento “America First”, que históricamente cuestionó las intervenciones militares prolongadas de Estados Unidos en el exterior.

En ese marco, su salida expuso tensiones dentro de la base política del presidente, especialmente en un momento sensible del calendario electoral estadounidense, con elecciones legislativas de medio término previstas para noviembre.

Además, el hecho de que Kent haya tenido acceso a información clasificada como jefe del Centro Nacional Antiterrorista amplificó el impacto de sus declaraciones. Al sostener públicamente que Irán no representaba una amenaza inmediata, el exfuncionario debilitó uno de los argumentos centrales utilizados por la administración para justificar la ofensiva militar.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Un posible camino para desescalar el conflicto

Pese a sus críticas, la carta también dejó abierta una posibilidad política para el presidente estadounidense. Kent sostuvo que Trump podría reconsiderar la estrategia adoptada y modificar el rumbo de la política exterior.

En ese sentido, responsabilizó a actores externos por haber influido en la decisión inicial de avanzar hacia la confrontación militar.

“El presidente fue engañado por una campaña que buscó hacerle creer que existía una amenaza inminente y que había un camino claro hacia una victoria rápida. Esto fue una mentira”, afirmó el exdirector del organismo antiterrorista.

La carta concluyó con un llamado directo al mandatario para que evalúe nuevamente la situación. “Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y por quién lo estamos haciendo”, escribió Kent, al tiempo que agregó que el presidente aún tiene la posibilidad de “revertir el rumbo y trazar un nuevo camino”. Fuente: El Once

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