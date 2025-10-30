Reparación de caño madre de agua

Nogoyá

Se informa que, debido a la rotura de un caño madre en la intersección de calles 25 de Mayo y Quiroga y Taboada, se ve afectada la presión del suministro de agua en la zona centro de la ciudad.

Personal municipal ya trabaja en la reparación del conducto, y se estima que el servicio se irá normalizando durante la tarde-noche de hoy.

Agradecemos profundamente la comprensión, paciencia y colaboración de todos los vecinos mientras se realizan las tareas necesarias para restablecer el servicio con normalidad.

