Juegos Deportivos por el mes de la Inclusión

Nogoyá

➡️ Se llevó a cabo una nueva etapa de los Juegos Municipales de Deportes Adaptados. La actividad, que contó con las disciplinas de tejo y golf croquet en la Hermita de la Virgen de Schoenstatt . ⛳️🏌‍♀️

➡️ Cabe destacar que dichas acciones se realizaron en el marco de conmemorar y reivindicar en octubre Mes de la Inclusión.🔵⚪️

🤝Por ultimo, desde la Dirección de Deportes y Recreacion del Municipio, agradecieron por la colaboración a los quienes asisten a los Talleres Deportivos de Adultos Mayores.

#Nogoyá #MesDeLaInclusión

