Requisitos y documentación para inscribirse en la escuela de Agentes Penitenciarios

Hay tiempo hasta el 13 de diciembre

La convocatoria está dirigida a ciudadanos argentinos de entre 18 y 29 años, con domicilio legal (según consta en el DNI) en las localidades habilitadas. Para esta edición, la postulación masculina incluye a residentes de Paraná, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay, mientras que la inscripción femenina está abierta para vecinas de Paraná y Gualeguaychú.

El proceso de admisión contempla varias etapas obligatorias: presentación de documentación, evaluaciones intelectuales, pruebas físicas, exámenes psicológicos y médicos, además de una entrevista institucional. Todas las instancias son presenciales, secuenciales y eliminatorias, y cada aspirante recibirá la notificación correspondiente por correo electrónico una vez completado el formulario de inscripción.

La inscripción se realiza exclusivamente de manera online, a través del Sistema de Incorporaciones disponible en el portal oficial del Servicio Penitenciario, donde también se encuentran los formularios y requisitos detallados para la postulación.

Documentación a presentar

Fotocopia del DNI anverso.

Fotocopia del DNI reverso.

CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA (RNR).

Certificado de finalización de estudios o en tramite.

CONSTANCIA DE CUIL/CUIT.

Ficha de datos personales – Declaración Jurada (utilizar modelo de la sección DESCARGAS).

Apto Físico (utilizar modelo de la sección DESCARGAS).

Ficha Médica (utilizar modelo de la sección DESCARGAS).

Consentimiento para realizar prácticas de test de VIH e ITS, evaluación del perfil psicológico laboral, y controles aleatorios de consumo de sustancias prohibidas que, de dar positivo, implica la expulsión inmediata (Resolución 706/24 DGSPER) (utilizar modelo de la sección DESCARGAS).

Conformidad del consentimiento sobre los reglamentos, de cumplimiento efectivo a partir del momento que se inicia el proceso de admisión y se te cite en algún establecimiento penitenciario (utilizar modelo de la sección DESCARGAS).

Al momento de ser citado por mail a la etapa presencial, deberá asistir:

Vestimenta para femeninas y masculinos: con saco, pantalón, corbata (solo varones), medias y zapatos negros, camisa blanca;

Imagen masculina: con corte de pelo estilo “medio americano” y afeitados;

Imagen femenina: con rodete y redecilla negra, sin maquillaje o con maquillaje suave;

En perfecto estado de higiene personal;

Con la documentación original cargada en la inscripción on line, en carpeta y formato A4.

Requisitos

Ser argentino nativo o por opción: (significa que habiendo nacido en un país extranjero requiere que la persona que va a optar por la nacionalidad argentina sea hijo de padre o madre argentino. Ley 346, título 1°, art. 1º, inc.2″). Poseer el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se recuerda que se encuentra vigente el artículo 47 de la ley n°17.671, “domicilio y residencia habitual – cambio de domicilio. Artículo 47°: (…) Todas las personas de existencia visible o sus representantes legales, comprendidas en la presente ley, están obligadas a comunicar en las oficinas, seccionales consulares o que se habiliten como tales, el cambio de domicilio, dentro de los treinta (30) días de haberse producido la novedad”. Tener entre 18 y 29 años al momento de su postulación. Tener un mínimo de 160 cm de altura (mujer). Tener mínimo 165 cm de altura (hombre). Tener IMC mayor a 18 y menor a 30. No poseer ninguna condición morfológica/patológica que imposibilite el trabajo penitenciario. Poseer estudios secundarios completos al momento del ingreso efectivo. No estar imputado, ni condenado. El ingreso no podrá realizarse hasta tanto no sea resuelta su situación procesal sea por sobreseimiento definitivo o absolución. Dar consentimiento para realizar las prácticas de test de VIH, e ITS, evaluación del perfil psicológico laboral, y controles aleatorios de consumo de sustancias prohibidas que, de dar positivo, implica la expulsión inmediata (Resolución Nº 706/24 DGSPER). Dar consentimiento sobre las normas que imponga el Reglamento de la Escuela de Agentes Penitenciarios (Resolución Nº 032/25 DGSPER) y del Servicio Penitenciario (Ley Nº 5797/76 DGSPER). No tener tatuajes en rostro, cuello, antebrazo que sean visibles con el uso de los uniformes. No tener tatuajes lesivos, obscenos o discriminatorios. No haber sido separado de la administración pública por exoneración. Presentar la documentación e información requerida. Para esta convocatoria, para género masculino, ser residentes de las ciudades de: Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda), Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay. Para postulantes femeninas, ser residente de Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda) y Gualeguaychú.

Para obtener más información, los interesados pueden consultar este link. Fuente: El Once

