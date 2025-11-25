Requisitos y documentación para inscribirse en la escuela de Agentes Penitenciarios
Hay tiempo hasta el 13 de diciembre
La convocatoria está dirigida a ciudadanos argentinos de entre 18 y 29 años, con domicilio legal (según consta en el DNI) en las localidades habilitadas. Para esta edición, la postulación masculina incluye a residentes de Paraná, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay, mientras que la inscripción femenina está abierta para vecinas de Paraná y Gualeguaychú.
El proceso de admisión contempla varias etapas obligatorias: presentación de documentación, evaluaciones intelectuales, pruebas físicas, exámenes psicológicos y médicos, además de una entrevista institucional. Todas las instancias son presenciales, secuenciales y eliminatorias, y cada aspirante recibirá la notificación correspondiente por correo electrónico una vez completado el formulario de inscripción.
La inscripción se realiza exclusivamente de manera online, a través del Sistema de Incorporaciones disponible en el portal oficial del Servicio Penitenciario, donde también se encuentran los formularios y requisitos detallados para la postulación.
Documentación a presentar
- Fotocopia del DNI anverso.
- Fotocopia del DNI reverso.
- CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA (RNR).
- Certificado de finalización de estudios o en tramite.
- CONSTANCIA DE CUIL/CUIT.
- Ficha de datos personales – Declaración Jurada (utilizar modelo de la sección DESCARGAS).
- Apto Físico (utilizar modelo de la sección DESCARGAS).
- Ficha Médica (utilizar modelo de la sección DESCARGAS).
- Consentimiento para realizar prácticas de test de VIH e ITS, evaluación del perfil psicológico laboral, y controles aleatorios de consumo de sustancias prohibidas que, de dar positivo, implica la expulsión inmediata (Resolución 706/24 DGSPER) (utilizar modelo de la sección DESCARGAS).
- Conformidad del consentimiento sobre los reglamentos, de cumplimiento efectivo a partir del momento que se inicia el proceso de admisión y se te cite en algún establecimiento penitenciario (utilizar modelo de la sección DESCARGAS).
Al momento de ser citado por mail a la etapa presencial, deberá asistir:
- Vestimenta para femeninas y masculinos: con saco, pantalón, corbata (solo varones), medias y zapatos negros, camisa blanca;
- Imagen masculina: con corte de pelo estilo “medio americano” y afeitados;
- Imagen femenina: con rodete y redecilla negra, sin maquillaje o con maquillaje suave;
- En perfecto estado de higiene personal;
- Con la documentación original cargada en la inscripción on line, en carpeta y formato A4.
Requisitos
- Ser argentino nativo o por opción: (significa que habiendo nacido en un país extranjero requiere que la persona que va a optar por la nacionalidad argentina sea hijo de padre o madre argentino. Ley 346, título 1°, art. 1º, inc.2″).
- Poseer el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se recuerda que se encuentra vigente el artículo 47 de la ley n°17.671, “domicilio y residencia habitual – cambio de domicilio. Artículo 47°: (…) Todas las personas de existencia visible o sus representantes legales, comprendidas en la presente ley, están obligadas a comunicar en las oficinas, seccionales consulares o que se habiliten como tales, el cambio de domicilio, dentro de los treinta (30) días de haberse producido la novedad”.
- Tener entre 18 y 29 años al momento de su postulación.
- Tener un mínimo de 160 cm de altura (mujer). Tener mínimo 165 cm de altura (hombre).
- Tener IMC mayor a 18 y menor a 30.
- No poseer ninguna condición morfológica/patológica que imposibilite el trabajo penitenciario.
- Poseer estudios secundarios completos al momento del ingreso efectivo.
- No estar imputado, ni condenado. El ingreso no podrá realizarse hasta tanto no sea resuelta su situación procesal sea por sobreseimiento definitivo o absolución.
- Dar consentimiento para realizar las prácticas de test de VIH, e ITS, evaluación del perfil psicológico laboral, y controles aleatorios de consumo de sustancias prohibidas que, de dar positivo, implica la expulsión inmediata (Resolución Nº 706/24 DGSPER).
- Dar consentimiento sobre las normas que imponga el Reglamento de la Escuela de Agentes Penitenciarios (Resolución Nº 032/25 DGSPER) y del Servicio Penitenciario (Ley Nº 5797/76 DGSPER).
- No tener tatuajes en rostro, cuello, antebrazo que sean visibles con el uso de los uniformes.
- No tener tatuajes lesivos, obscenos o discriminatorios.
- No haber sido separado de la administración pública por exoneración.
- Presentar la documentación e información requerida.
- Para esta convocatoria, para género masculino, ser residentes de las ciudades de: Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda), Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay. Para postulantes femeninas, ser residente de Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda) y Gualeguaychú.
Fuente: El Once
