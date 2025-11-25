Uruguayos con sarampión por Entre Ríos: en qué colectivo viajaron y el recorrido

Al día siguiente, el 16 de noviembre, el grupo cruzó a Uruguay por el paso Colón-Paysandú. Hasta el momento, no hay casos sospechosos ni confirmados en la provincia de Entre Ríos.

La vacunación es clave

El sarampión es altamente contagioso. El virus puede permanecer hasta dos horas en el ambiente y transmitirse incluso a quienes no tuvieron un contacto directo con la persona enferma.

La recomendación para la población en general es revisar el carnet de vacunas. Quienes no tengan esquema completo de triple viral (sarampión, rubéola y paperas) deben acercarse al vacunatorio u hospital más cercano para recibir las dosis que correspondan. La vacuna es gratuita.

Según el Calendario Nacional de Vacunación:

De 12 meses a 4 años: una dosis.A partir de los 5 años y adultos: dos dosis de doble o triple viral.Personal de salud: dos dosis obligatorias.Personas nacidas antes de 1965: se consideran inmunes.

Por último, es importante citar que el alerta se enmarca en un aumento global y regional de casos. En 2025, la Región de las Américas registró más de 11.000 casos confirmados y perdió su estatus de región libre de transmisión endémica. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com