Uruguayos con sarampión por Entre Ríos: en qué colectivo viajaron y el recorrido

El ministerio de Salud solicitó a quienes viajaron en ómnibus por Entre Ríos estar atentos ante posible exposición al sarampión ya que se confirmaron casos en cuatro personas de Uruguay que se trasladaron por la provincia.Debido a la confirmación de cuatro casos de sarampión en personas de Uruguay que estuvieron trasladándose por Entre Ríos, el Ministerio de Salud de la provincia solicita estar atentos a posibles síntomas.
La recomendación hace especial énfasis en quienes hayan viajado en ómnibus de la empresa San José S.R.L. el día 15 de noviembre, en el tramo Retiro-Federación, a las 21.40 hs, con paradas en varias ciudades entrerrianas.
La Dirección General de Epidemiología, dependiente de la cartera sanitaria provincial, informa que cualquier pasajero que haya viajado en ese tramo (Buenos Aires, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia, Federación), independientemente del asiento y de la duración del viaje, se considera potencialmente expuesto y debe estar atento a posibles síntomas:
Fiebre alta.
Manchas rojas en la piel (exantema).
Tos.
Secreción nasal.
Conjuntivitis.
Ante la presencia de cualquiera de estos signos, se recomienda acudir de inmediato al efector de salud más cercano usando barbijo, evitando salas de espera y mencionando el antecedente del viaje (contacto de caso confirmado). Además, las personas con síntomas compatibles, no deben asistir a la escuela, trabajo ni lugares concurridos.