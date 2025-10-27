Resultados oficiales y recuento de votos: La Alianza liderada por Frigerio triunfa en Entre Ríos

Elecciones legislativas 2025

La difusión oficial de los resultados de las elecciones legislativas corrobora que la alianza encabezada por Frigerio, obtiene el mayor caudal de votos. En tanto, Fuerza Entre Ríos se posiciona en segundo lugar. Los resultados, minuto a minuto.

Los resultados comenzaron a conocerse a las 21.30, y con el 94,09% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales en la provincia de Entre Ríos, arrojan que Alianza La Libertad Avanza, encabezada por el Gobernador, Rogelio Frigerio, se impone en las elecciones legislativas y toma ventaja sobre Fuerza Entre Ríos.

Escrutado el 94,09% de las mesas, los resultados son los siguientes:

SENADO

-Ahora 503: 3,67 %

-Alianza La Libertad Avanza: 52,43 %

-Fuerza Entre Ríos: 35,69 %

-Movimiento al Socialismo: 1,30 %

-Nueva Izquierda: 1,89 %

-Entrerrianos Unidos: 3,19 %

-Unión Popular Federal: 1,81 %

DIPUTADOS

-Ahora 503: 3,60 %

-Alianza La Libertad Avanza: 52,93%

-Fuerza Entre Ríos: 34,36 %

-Movimiento al Socialismo: 1,18 %

-Nueva Izquierda: 2,50 %

-Entrerrianos Unidos: 3,64 %

-Unión Popular Federal: 1,76 %. Fuente: El Once

