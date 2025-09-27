Rige alerta por vientos y tormentas fuertes: cuándo mejoraría el tiempo

Tal como estaba pronosticado, una ciclogénesis asociada a un frente frío generó precipitaciones durante la madrugada de este sábado en la región. El detalle del pronóstico extendido para el finde y comienzo de semana.

Tal como estaba pronosticado, una ciclogénesis asociada a un frente frío generó precipitaciones durante la madrugada de este sábado en la región. En Paraná, el cielo se encuentra nublado con lluvia débil.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para la mañana, estaban previstos vientos del sudoeste de entre 51 y 69 km/h; mientras que las condiciones mejorarían hacia la tarde con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre los 15 y 22ºC.

Desde Protección Civil confirmaron a Elonce que, hasta el momento, no se reportaron intervenciones por la lluvia y el fuerte viento de esta madrugada.

Entre Ríos bajo alerta por vientos y tormentas

“Un sistema de baja presión que será el responsable de estas lluvias que se van a estar dando entre la noche del viernes y del sábado en buena parte del centro del país y sur del Litoral”, había pronosticado el meteorólogo Sergio Jalfin a Moviendo el Avispero, el programa que se emite por Elonce. De acuerdo a lo que explicó el especialista, “esta baja presión estará asociada a un frente frío”.

En ese sentido, el SMN reportó que la provincia de Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla por vientos y tormentas. De acuerdo al parte, “el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual”. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, indicó el organismo pronosticador

Además, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Como continuará el estado del tiempo

Para el domingo en Paraná, se pronostica cielo ligeramente nublado con vientos del sudoeste rotando al este y luego al noreste; las marcas térmicas oscilarán entre los 13 y 24ºC con cielo ligeramente nublado.

Mientras que, hacia el lunes, que será feriado en algunos sectores, se anuncia cielo parcialmente a mayormente nublado con temperaturas en ascenso que oscilarán entre los 12 y 27ºC con vientos del norte rotando al noreste.

Y para el martes está previsto cielo mayormente nublado con una mínima de 16ºC y una máxima que rondará en torno a los 24ºC, con viento sur rotando al sudeste.

No están previstas nuevas precipitaciones para lo que resta de la semana. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com