River alcanzó una racha negativa, Gallardo se fue sin hablar y los hinchas cantaron contra los jugadores

La racha incluye las caídas ante Palmeiras (Copa), Riestra, Sarmiento y, ahora, Gimnasia (Clausura). Este último resultado significó un triunfo histórico para el “Lobo”, que no ganaba en Núñez desde hace 20 años —el 27 de noviembre de 2005—, y que se selló con un penal atajado por Nelson Insfrán en la última jugada. La derrota complica, además, la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Tras la caída de este domingo ante Gimnasia, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa y se llamó a silencio, rompiendo con la promesa que él mismo había hecho de hablar “más cuando pierde que cuando gana”.

Crisis deportiva y silencio del técnico

La derrota por 1-0 en el Estadio Monumental profundizó la crisis deportiva del equipo, y justo a días del Superclásico, el DT eligió nuevamente retirarse sin declaraciones.

El “Millonario” atraviesa un momento crítico: fue eliminado recientemente de la Copa Argentina, sufrió su cuarta derrota consecutiva en el Monumental -donde los hinchas estallaron en insultos- y ahora enfrenta un panorama complicado de cara a la próxima competencia internacional.

En medio de la peor racha desde su llegada al club, Gallardo prefirió no exponerse. Se espera que el entrenador hable durante la semana para ofrecer explicaciones antes de visitar a Boca en un Superclásico clave para las aspiraciones del equipo.

El enojo de los hinchas

River perdió este domingo y sumó una nueva frustración justo en la previa del Superclásico, lo que dejó en evidencia que la paciencia de los hinchas llegó al límite. En las tribunas del Monumental se escucharon silbidos y canciones con fuerte repudio hacia el equipo.

El único que pareció salvarse del reproche fue el propio Marcelo Gallardo, mientras que varios futbolistas fueron abucheados. En medio del malestar, resonaron viejas canciones que pocas veces se escuchan en Núñez, reflejando el total enojo de los “millonarios”.

“Jugadores, la con… de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, “Movete, River, movete” y “Pongan más huevo, pongan más corazón”, fueron varios de los cánticos que acompañaron al equipo, sobre todo en el segundo tiempo.

Ya con el resultado adverso, los hinchas comenzaron a entonar “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, mostrando el grado de descontento generalizado. Una vez finalizado el encuentro, se produjo una nueva silbatina masiva desde las tribunas, dirigida especialmente hacia los jugadores. El Monumental fue escenario de una noche histórica, pero por razones que ningún hincha de River hubiera querido recordar. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com