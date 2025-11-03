Nogoyá Times

    Inicia el pago de haberes en la administración pública provincial: el cronograma

    Haberes de Octubre

    Comienza esta semana el cronograma de pagos para los empleados públicos y jubilados de Entre Ríos. Las fechas y montos según los rangos salariales, en un esquema que se extenderá hasta el lunes 10 de noviembre.
    El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de octubre, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia hoy lunes 03 de noviembre. Según indicaron, los pagos se extenderán hasta el lunes 10 de noviembre.

     

    El detalle del Cronograma de pago:

    Lunes 03/11/2025 (acreditado el sábado 01/11): hasta 900.000 pesos.

     

    Martes 04/11/2025: desde 900.001 hasta 1.080.000 pesos.

     

    Miércoles 05/11/2025: desde 1.080.001 hasta 1.370.000 pesos.

     

    Jueves 06/11/2025: desde 1.370.001 hasta 1.898.000 pesos.

     

    Lunes 10/11/2025 (acreditado el sábado 08/11): superior a 1.898.001 pesos. Fuente: El Once

