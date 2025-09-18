River Plate cayó 2-1 frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

La primera anotación llegó a los 21 minutos de juego, cuando Gustavo Gómez aprovechó un centro preciso para cabecear a gol y poner a Palmeiras en ventaja. Sin embargo, el gol de Gómez no fue un hecho aislado, ya que el dominio del equipo visitante continuó hasta el segundo gol, que llegó a los 36 minutos. Vitor Roque, con un remate potente desde fuera del área, hizo que el marcador se pusiera 2-0 a favor de Palmeiras, dejando a los hinchas de River Plate preocupados por la magnitud de la tarea para la vuelta.

Mejora de River Plate en la segunda parte

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo reaccionó en la segunda parte, cuando Palmeiras, ya con la ventaja, se replegó para cuidar el resultado. River Plate, por su parte, comenzó a presionar más alto y a mostrar una actitud diferente a la de la primera mitad. A pesar de estar abajo en el marcador, el Millonario no se dio por vencido y mejoró su desempeño, aunque sin poder concretar las ocasiones creadas.

Foto: X oficial de River.

La entrada de algunos jugadores frescos en el segundo tiempo también aportó al cambio en el rendimiento del equipo. La presencia de Pablo Solari y la movilidad de Miguel Borja dieron algo de dinamismo al ataque de River, que empezó a incomodar a Palmeiras, aunque no lograba concretar el gol que le devolviera la esperanza. A los 88 minutos, finalmente llegó el descuento tan esperado, obra de Lucas Martínez Quarta, quien conectó un cabezazo que dejó sin reacción al arquero Weverton.

La revancha está abierta para River Plate

A pesar de la derrota, el gol de Martínez Quarta le permitió a River Plate mantenerse con vida en la serie, quedando a tan solo un gol de igualar la eliminatoria en Brasil. Con el 2-1 en contra, el equipo de Gallardo viajará a Sao Paulo con la misión de lograr la remontada en el Allianz Parque el próximo miércoles 20 de septiembre, a las 21:30 (hora argentina). “Nos vamos con un sabor amargo, pero con la confianza de que podemos dar vuelta la serie. Sabemos que vamos a necesitar un gran esfuerzo en Brasil”, declaró Gallardo tras el partido.

Sin embargo, antes de pensar en el partido de vuelta por la Copa Libertadores, River Plate deberá enfrentar a Atlético Tucumán el próximo sábado 16 de septiembre, a las 21:15, por la novena jornada del Torneo Clausura. En ese encuentro, Gallardo buscará darle descanso a algunos jugadores clave mientras mantiene el enfoque en la competición doméstica. (Con información de Infobae)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com