River Plate le ganó a Rosario Central y jugará la final del Apertura

River Plate le ganó a Rosario Central en el Monumental con gol de Facundo Colidio y avanzó a la final del Torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo enfrentará al ganador de Argentinos Juniors-Belgrano.

River Plate le ganó a Rosario Central por 1-0 en un partido cargado de tensión y se clasificó a la final del Torneo Apertura del fútbol argentino. El encuentro se disputó en el estadio Monumental, donde el equipo de Marcelo Gallardo consiguió el triunfo gracias a un gol de penal convertido por Facundo Colidio en el segundo tiempo.

El Millonario dominó gran parte del desarrollo ante un Canalla que tuvo dificultades para imponer su juego durante la primera etapa. Con presión alta, posesión y movilidad ofensiva, el conjunto de Núñez logró controlar el ritmo del partido y generar las situaciones más claras.

Sin embargo, River también sufrió un duro golpe antes del descanso. Sebastián Driussi debió abandonar el campo de juego entre lágrimas tras recibir una fuerte infracción sobre su rodilla derecha por parte de Franco Ibarra, en una acción que generó preocupación en el cuerpo técnico y los hinchas.

River desperdició un penal y luego encontró la ventaja

A los 30 minutos del primer tiempo, River tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal luego de revisar en el VAR un codazo de Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta.

Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero Jeremías Ledesma adivinó la intención y contuvo el disparo, manteniendo el empate parcial en el Monumental.

Gonzalo Montiel falló un penal y se fue con molestias. Foto: La Nación.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo favorable para el local. A los 16 minutos, Joaquín Freitas recibió una infracción dentro del área por parte de Ledesma y el árbitro volvió a marcar penal. Esta vez, Facundo Colidio no falló y convirtió el 1-0 con un remate cruzado junto al palo derecho.

Rosario Central reaccionó pero no logró empatar

Tras quedar en desventaja, Rosario Central adelantó sus líneas y comenzó a jugar con mayor intensidad. El equipo dirigido por Jorge Almirón estuvo cerca de igualar el encuentro y generó varias aproximaciones peligrosas sobre el arco defendido por Santiago Beltrán.

El Canalla incluso estrelló dos remates en los palos durante el tramo final del partido, en las situaciones más claras para alcanzar el empate. River, no obstante, resistió la presión y logró sostener la diferencia hasta el pitazo final.

Foto: La Nación.

La previa del encuentro ya había estado marcada por un clima caliente, principalmente por las polémicas arbitrales registradas en los cuartos de final y por las declaraciones cruzadas entre dirigentes y protagonistas de ambos clubes.

River espera rival para la gran final

Con esta victoria, River Plate avanzó a la final del Torneo Apertura, que se disputará el próximo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El rival del conjunto de Núñez saldrá del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, que jugarán este domingo en La Paternal.

Antes de la definición del torneo local, River volverá a presentarse el miércoles frente a RB Bragantino de Brasil por la Copa Sudamericana, mientras que Rosario Central recibirá a Universidad Central por la Copa Libertadores. Fuente: El Once

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