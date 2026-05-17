Producción de soja en Entre Ríos caería un 16% según la Bolsa de Cereales

El relevamiento indica que la superficie total sembrada con soja en la provincia fue de 1.219.500 hectáreas. Actualmente, la cosecha avanza sobre 579.000 hectáreas, lo que representa un 47% del total implantado. El rendimiento promedio provincial se ubica en 2.380 kg/ha, un valor que muestra una mejora respecto de las estimaciones iniciales, pero no logra compensar la caída interanual.

Foto: Archivo Elonce.

Según el informe, este rendimiento promedio presenta una variación del 14% respecto de la proyección previa a la cosecha, aunque continúa reflejando una caída frente al ciclo anterior. La combinación de rindes dispares y condiciones climáticas variables explica el comportamiento general de la campaña.

Soja de primera: menor rinde y fuerte heterogeneidad

En el caso de la soja de primera, la superficie sembrada fue de 416.000 hectáreas, lo que representa el 34% del total provincial. La cosecha ya alcanzó el 85% del área, con resultados muy variables entre lotes.

El rendimiento promedio se ubica en 2.400 kg/ha, con mínimos de 700 kg/ha y máximos de hasta 3.200 kg/ha. A pesar de ubicarse un 4% por encima de las estimaciones iniciales, el dato muestra una caída del 10% respecto del ciclo anterior.

Foto: Archivo Elonce.

De acuerdo al informe, la producción estimada de soja de primera alcanzaría las 998.400 toneladas, consolidándose como un componente clave dentro del total provincial, aunque con resultados por debajo de campañas previas.

Soja de segunda: mejores rindes y mayor estabilidad

Por su parte, la soja de segunda presenta un panorama relativamente más estable. La superficie implantada fue de 803.500 hectáreas, casi el doble que la soja de primera, y ya se cosechó el 28% del área.

El rendimiento promedio se ubica en 2.300 kg/ha, con valores que oscilan entre 1.900 y 3.000 kg/ha. Aunque registra una caída interanual del 17%, se encuentra por encima de las estimaciones previas a la cosecha, lo que genera cierto alivio en el balance final, señaló APF Digital.

En este contexto, la producción de soja de segunda se proyecta en 1.848.050 toneladas, convirtiéndose en el principal sostén del volumen total provincial.

Un cierre de campaña condicionado por el clima

La Bolsa de Cereales advierte que el resultado final de la campaña dependerá del comportamiento climático en las próximas semanas y del ritmo de avance de la cosecha.

Si no se registran cambios significativos, la producción total de soja en Entre Ríos se consolidará en torno a las 2,9 millones de toneladas, marcando una caída del 16% respecto del ciclo anterior. El impacto de las lluvias, la humedad y la variabilidad de rindes fueron determinantes en el resultado general de la campaña. Fuente: El Once

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