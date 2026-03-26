River recibe a Boca: se confirmó día y hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura

A través de un comunicado en la web oficial, la Liga dio a conocer el cronograma de las fechas 13, 14, 15 y 16, donde el partido entre el Millonario y el Xeneize se llevó todas las miradas.

Otro de los partidos más atrapantes será el de Independiente ante Racing en el Clásico de Avellaneda, que se jugará el próximo sábado 4 de abril por la fecha 13 del Apertura.

Por otra parte, la fecha 14 será una de las más apasionantes de la grilla, donde se enfrentarán Boca con Independiente, Racing ante River y Lanús contra Banfield.

Cabe destacar que, a pesar de lo diagramado en el inicio del Torneo Apertura, la última fecha no será la 16, sino la 9, que se postergó por el paro.

El cronograma completo de la fecha 13 del Torneo Apertura

Miércoles 1° de abril

20.00 Lanús – Platense

Jueves 2 de abril

15.00 Barracas Central – Sarmiento

17.30 Tigre – Independiente Rivadavia

20.30 Talleres de Córdoba – Boca

Viernes 3 de abril

15.00 Gimnasia de Mendoza – Vélez

17.15 Unión – Deportivo Riestra

19.30 San Lorenzo – Estudiantes de La Plata

Sábado 4 de abril

13.30 Aldosivi – Estudiantes de Río Cuarto

17.30 Independiente – Racing

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán

Domingo 5 de abril

15.30 Gimnasia – Huracán

18.00 River – Belgrano

20.30 Central Córdoba – Newell’s

Lunes 6 de abril

19.00 Argentinos Juniors – Banfield

21.15 Instituto – Defensa y Justicia. Fuente: El Once

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