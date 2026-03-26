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    River recibe a Boca: se confirmó día y hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura

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    Fue confirmado por la Liga Profesional

    River y Boca se enfrentarán en el Monumental en el primer cruce de Eduardo Coudet en el banco de suplentes del Millonario. Otro de los partidos más atrapantes será el de Independiente ante Racing.
    El Superclásico, entre River y Bocva, por la fecha 15 del Torneo Apertura, se jugará el domingo 19 de abril a las 17. Así lo confirmó la Liga Profesional confirmó este jueves. River y Boca se enfrentarán en el Monumental en un duelo que promete ser electrizante.

    A través de un comunicado en la web oficial, la Liga dio a conocer el cronograma de las fechas 13, 14, 15 y 16, donde el partido entre el Millonario y el Xeneize se llevó todas las miradas.

     

    Otro de los partidos más atrapantes será el de Independiente ante Racing en el Clásico de Avellaneda, que se jugará el próximo sábado 4 de abril por la fecha 13 del Apertura.

    Por otra parte, la fecha 14 será una de las más apasionantes de la grilla, donde se enfrentarán Boca con Independiente, Racing ante River y Lanús contra Banfield.

    Cabe destacar que, a pesar de lo diagramado en el inicio del Torneo Apertura, la última fecha no será la 16, sino la 9, que se postergó por el paro.

     

    El cronograma completo de la fecha 13 del Torneo Apertura

     

    Miércoles 1° de abril

     

    20.00 Lanús – Platense

     

    Jueves 2 de abril

     

    15.00 Barracas Central – Sarmiento

    17.30 Tigre – Independiente Rivadavia

    20.30 Talleres de Córdoba – Boca

     

    Viernes 3 de abril

     

    15.00 Gimnasia de Mendoza – Vélez

    17.15 Unión – Deportivo Riestra

    19.30 San Lorenzo – Estudiantes de La Plata

     

    Sábado 4 de abril

     

    13.30 Aldosivi – Estudiantes de Río Cuarto

    17.30 Independiente – Racing

    21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán

     

    Domingo 5 de abril

     

    15.30 Gimnasia – Huracán

    18.00 River – Belgrano

    20.30 Central Córdoba – Newell’s

     

    Lunes 6 de abril

     

    19.00 Argentinos Juniors – Banfield

    21.15 Instituto – Defensa y Justicia. Fuente: El Once

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