Impuesto Automotor 2026: beneficios, descuentos y formas de pago

Los vencimientos operarán en abril: el día 8 para los dominios terminados del 0 al 4 y el día 9 para los que finalicen del 5 al 9. También señalaron que ya se encuentran disponibles todas las cuotas del año para su consulta y pago.

En ese marco, remarcaron que se avanzó en la digitalización del sistema con el objetivo de simplificar el cumplimiento tributario.

Los detalles del Impuesto Automotor fueron anunciados en una conferencia de prensa brindada por el director de ATER, Jesús Korell y el Ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

“Nuestra relación con el contribuyente tiene que ser franca, tiene que ser lisa, para que sea cada vez más simple cumplir con esos impuestos provinciales”, dijo Boleas al destacar el proceso de digitalización y modernización de la administradora tributaria.

“Somos conscientes de la difícil situación por la que atraviesan los hogares y los actores económicos de Entre Ríos y estamos más dispuestos que nunca a continuar con esa política tributaria de disminución de la presión fiscal”, agregó.

En ese sentido, afirmó que el objetivo es “darle oxígeno a las economías y a los hogares”, a través de medidas que faciliten el cumplimiento impositivo y reduzcan la carga tributaria.

Por su parte, Korell explicó que el incremento del impuesto no superará el 30% en la mayoría de los casos. “Se hizo un esfuerzo en el cual ningún dominio va a tributar por un monto mayor al 30%, salvo los vehículos inscriptos en 2026”.

Asimismo, pidieron a los contribuyentes revisar la nueva boleta digital para comprender el cálculo del impuesto. “Es importante que compare el subtotal dos de la boleta con el del año pasado”, señalaron, y aseguraron que “todas las boletas están bien liquidadas”.

También indicó que se modificó el diseño de la factura para hacerla más clara y facilitar su lectura, en línea con el proceso de digitalización impulsado por el organismo.

Formas de pago y descuentos

En cuanto a las modalidades de pago, informaron que se ampliaron las opciones disponibles. Los contribuyentes podrán abonar sin necesidad de contar con la boleta en papel, a través de la web oficial, aplicaciones digitales, entidades bancarias o servicios de pago.

Respecto a los beneficios, detallaron que quienes opten por el pago anual podrán acceder a un descuento del 15% por buen cumplimiento y un 10% adicional si abonan en una sola cuota. “Puede llegar hasta un 25% de descuento si lo realiza en forma anticipada”, precisó Korell.

Además, aclararon dudas sobre casos particulares en los que algunos contribuyentes observaron diferencias entre el pago anual y el pago en cuotas. Según explicaron, esto se debe a descuentos aplicados de manera excepcional en el primer vencimiento, por haber cumplido en término el año pasado con los anticipos del 1 al 4.

En resumen, todos los detalles del Impuesto Automotor

Pago anual: la opción más conveniente

ATER recordó que quienes opten por el pago único anual acceden a un 10% de descuento adicional, que se suma al 15% por buen cumplimiento fiscal, alcanzando un beneficio total de hasta el 25%. Este esquema convierte al pago anual en la alternativa más económica para el ejercicio 2026.

Por qué en algunos casos la cuota 1 es más baja

Uno de los principales motivos de consulta se vincula con diferencias en el monto de la primera cuota. Desde ATER explicaron que esto se debe a la aplicación automática de un crédito a favor para contribuyentes que abonaron en término las primeras cuotas del año 2025.

Este crédito se aplica por única vez, tanto en la cuota 1 como en el pago anual, lo que puede generar la confusión de que el pago en cuotas resulta más conveniente, aunque en términos reales no lo es.

Actualización con tope y situaciones particulares

El organismo remarcó que para 2026 se estableció un tope de actualización del 30% para los valores del impuesto, ubicándose por debajo de la inflación.

No obstante, se aclaró que pueden registrarse variaciones superiores en casos específicos, como pérdida del beneficio por buen pagador; cambios en condiciones de exención; incorporación de vehículos 0 km; o cambio de radicación a Entre Ríos durante el 2025. En estos casos, el monto responde a situaciones particulares y no a un incremento general del impuesto.

Boleta digital y formas de pago

ATER recordó que la boleta es 100% digital, por lo que no se envía en formato papel.

Quienes estén adheridos a la Boleta Digital, la reciben automáticamente en sus correos electrónicos. En tanto los adheridos al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE), recibirán de manera automática el aviso de que la boleta está disponible en los sistemas de ATER en la web de ARCA. Pueden optar por recibir la Boleta si así lo desean.

Consulta y descarga online: la boleta se puede consultar, descargar o imprimir desde el sitio oficial de ATER, y desde la app Mi Entre Ríos.

No es necesario contar con la boleta física para abonar. Los contribuyentes pueden acercarse a abonar en las receptorías de Plus Pagos Servicios; pagar en la web de ATER directamente con el DNI del titular o el número de dominio; o en cualquier sucursal del banco BERSA con el DNI del titular del vehículo.

Calendario de vencimientos

Los vencimientos para el pago anual o la primera cuota operan según la terminación del dominio: Dígitos 0 a 4 el 8 de abril; dígitos 5 a 9, el 9 de abril.

Beneficios vigentes

Se mantienen distintos beneficios y exenciones como descuentos para vehículos híbridos y eléctricos; beneficios para transporte público y de carga; exenciones para discapacidad y bomberos voluntarios.

Canales de atención

ATER recordó que ante cualquier duda los contribuyentes pueden consultar a través de:

Web oficial: www.ater.gob.ar

Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, 8 a 13)

Correo: consultas@ater.gob.ar

Redes sociales oficiales: @aterinfo Fuente: El Once

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