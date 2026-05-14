River venció a Gimnasia y avanzó con autoridad a semifinales

El conjunto dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet logró mejorar considerablemente su imagen futbolística y encontró respuestas tanto en ataque como en defensa para controlar el desarrollo del partido. Más allá de algunos sobresaltos, el Millonario manejó el encuentro con personalidad y justificó el triunfo frente a un rival que apostó al contragolpe.

Sin embargo, la noche comenzó con preocupación para River. Gonzalo Montiel sufrió una molestia muscular durante la entrada en calor y debió ser reemplazado de urgencia por Fabricio Bustos. El lateral campeón del mundo sintió un pinchazo en el isquiotibial izquierdo, la misma lesión que ya lo había complicado en marzo y que vuelve a generar incertidumbre en el cuerpo técnico.

Driussi abrió el camino en el Monumental

A pesar del golpe inicial, River logró acomodarse rápidamente dentro del campo de juego y empezó a manejar la pelota con criterio desde la mitad de la cancha. Gimnasia tuvo la primera ocasión clara a los nueve minutos, cuando Marcelo Torres recibió dentro del área y sacó un potente remate que encontró una brillante respuesta de Santiago Beltrán, quien voló junto al palo para evitar el primer gol del Lobo.

Con el correr de los minutos, el equipo de Núñez ganó protagonismo y comenzó a generar peligro. A los 21 minutos estuvo cerca de abrir el marcador tras una jugada colectiva que terminó con un remate de Tomás Galván. El arquero Nelson Insfrán dio rebote, aunque ningún jugador riverplatense logró conectar antes de que el árbitro sancionara infracción en ataque.

Foto: La Nación.

El desahogo llegó finalmente a los 26 minutos del primer tiempo. Facundo Colidio construyó una gran acción ofensiva con un elegante sombrero y asistió a Sebastián Driussi, quien definió con un espectacular remate de sobrepique que dejó sin posibilidades al arquero rival. El delantero volvió a responder en un partido importante y desató la ovación del Monumental.

Martínez Quarta selló la clasificación

River sufrió una nueva complicación física a los 33 minutos, cuando Marcos Acuña pidió el cambio por una molestia muscular luego del desgaste realizado en el partido anterior frente a San Lorenzo. La salida del lateral encendió alarmas en el cuerpo técnico pensando en la continuidad del certamen.

En el segundo tiempo, el Millonario mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de ampliar la ventaja con otra buena jugada de Facundo Colidio, aunque el remate perdió fuerza y terminó en las manos de Insfrán. Gimnasia, obligado por el resultado, adelantó líneas y volvió a encontrarse con una gran intervención de Santiago Beltrán, quien evitó el empate tras un cabezazo de Rodrigo Auzmendi.

Foto: La Nación.

El golpe definitivo llegó a los 20 minutos del complemento. Lucas Martínez Quarta aprovechó una salida defectuosa del arquero visitante y conectó de cabeza para establecer el 2-0. El defensor central apareció en el momento justo para darle tranquilidad a River y comenzar a asegurar el pase a semifinales.

River ya piensa en Rosario Central

En los minutos finales, Gimnasia intentó reaccionar y generó algunas situaciones de peligro. La más clara ocurrió a los 43 minutos, cuando Manuel Panaro quedó de frente al arco y estuvo muy cerca del descuento. Sin embargo, otra vez apareció Santiago Beltrán con una doble atajada espectacular, ayudado también por el poste izquierdo, para sostener el arco en cero.

Foto: La Nación.

El arquero riverplatense fue una de las grandes figuras de la noche y respondió cada vez que el equipo lo necesitó. Su actuación le permitió al Millonario atravesar sin sobresaltos los momentos de mayor presión del conjunto platense, detalló C5N.

Con este triunfo, River se instaló entre los cuatro mejores del Torneo Apertura y afrontará una nueva semifinal en condición de local frente a Rosario Central. El equipo de Núñez llega fortalecido desde lo futbolístico, aunque atento a la evolución física de varios jugadores clave de cara a la etapa decisiva del campeonato. Fuente: El Once

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