Con condiciones estables, se afianza el ambiente frío hacia el fin de semana

A pesar de las bajas temperaturas matinales, lentamente comenzará una recuperación térmica parcial debido a la rotación del viento al sector norte. Sin embargo, el incremento será gradual y todavía persistirá un ambiente frío durante las mañanas, especialmente en áreas agrícolas sensibles a las heladas tardías.

Las condiciones de estabilidad seguirán predominando sobre gran parte del país, favorecidas por la presencia de un sistema de alta presión que mantiene escasa nubosidad y bajos niveles de humedad en las capas bajas de la atmósfera. Este escenario limita significativamente la probabilidad de lluvias en la región central.

En el sector agropecuario, el actual patrón meteorológico resulta favorable para el avance de la cosecha gruesa, particularmente en lotes de soja y maíz que aún presentan retrasos debido a excesos hídricos acumulados durante semanas anteriores. La continuidad de varios días sin precipitaciones permite mejorar las condiciones de piso y agilizar las tareas rurales.

Desde el punto de vista térmico, el riesgo de heladas continuará siendo elevado en zonas productivas del centro del país, aunque con tendencia a perder intensidad hacia el fin de semana. De todas maneras, las mínimas podrían mantenerse entre 0 °C y 4 °C en áreas rurales, especialmente en sectores bajos y alejados de los grandes centros urbanos.

Hacia el fin de semana

El modelo meteorológico ECMWF comienza a mostrar el avance de un nuevo sistema frontal frío hacia el próximo fin de semana. Este frente tendría un desplazamiento relativamente rápido y aportaría algo más de nubosidad e inestabilidad sobre la franja central del territorio argentino, señala Meteored.

Por el momento, los eventos previstos serían débiles y muy aislados sobre la región Pampeana, con acumulados bajos y distribución irregular. En general, los valores proyectados se ubican por debajo de 10 mm en la mayor parte del área agrícola central.

Las condiciones más inestables podrían concentrarse sobre el extremo noreste argentino, donde existe la posibilidad de algunas tormentas más organizadas entre el sábado y el domingo.

Pronóstico en Paraná

El pronóstico para la ciudad de Paraná indica que este jueves 14 se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 20 grados. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones durante toda la jornada y los vientos soplarán leves desde distintos sectores.

Para el viernes 15 se prevé una continuidad de las condiciones estables. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzaría los 21. El cielo se mantendría parcialmente nublado durante gran parte del día y tampoco se anunciaron lluvias.

Cómo estará el fin de semana

El sábado 16 se anticipó un leve aumento térmico. La mínima rondaría los 12 grados y la máxima llegaría a los 18. El cielo permanecería algo nublado y las probabilidades de precipitaciones seguirían siendo nulas.

El domingo 17 el cielo estará parcialmente nublado, con temperatura mínima de 9° y máxima de 13° y se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Fuente: El Once

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