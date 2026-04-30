River visita a Bragantino en Brasil con la mira puesta en el liderazgo del Grupo H

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Nabi Abi Chedid, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de ESPN y Disney+. Para River, el duelo representa una oportunidad importante para marcar el rumbo en la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega a este partido luego de una victoria en el torneo local, resultado que le permitió recuperar confianza de cara a la competencia internacional.

Cómo llega River

River viene de imponerse por 3 a 1 ante Aldosivi en el estadio Monumental, en un encuentro en el que resolvió el resultado en los minutos finales.

En ese partido, el equipo abrió el marcador en el primer tiempo, pero debió esperar hasta el cierre para asegurar la victoria tras el empate parcial del rival. Ese rendimiento dejó sensaciones mixtas, aunque con resultado positivo.

Para este compromiso en Brasil, el entrenador repetiría gran parte de la formación titular, con la base del equipo que viene de jugar en el torneo local.

River quiere el liderazgo del grupo.

Dudas en el equipo

Entre las principales incógnitas que mantiene el cuerpo técnico de River aparece la posibilidad de incluir a Kendry Páez desde el arranque o sostener a Ian Subiabre en el sector ofensivo.

Además, otra de las decisiones pasa por la delantera, donde se analiza la continuidad de Maximiliano Salas o el ingreso del juvenil Joaquín Freitas, quien tuvo participaciones destacadas en los últimos encuentros.

Estas variantes podrían definirse en las horas previas al partido, en función del planteo que busque implementar el entrenador.