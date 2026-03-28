Rumores de reconciliación: Sofía Gonet y Pettinato habrían coincidido en Cariló

En las últimas horas, trascendió que ambos habrían coincidido en Cariló durante el fin de semana largo, lo que despertó especulaciones sobre una posible reconciliación.

Las versiones comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y programas de espectáculos, donde se analizan los movimientos recientes de ambos.

Versiones y coincidencias en redes

El tema tomó fuerza luego de que en el ciclo televisivo SQP pusieran en duda la versión inicial de la influencer sobre su viaje. “Si uno va a los tapes, la puede haber escuchado decir que se iba a Cariló con sus amigas, pero en sus historias no se vio a ninguna”, señalaron.

Además, remarcaron que en las publicaciones se observaban detalles que no coincidían con ese plan. “A las amigas nunca se las vio, tampoco el hotel”, agregaron en el programa.

Sofia Gonet y Homero Petinatto tuvieron una separación muy polémica.

En paralelo, surgió otro dato que llamó la atención: Homero Pettinato también habría estado en el mismo destino, lo que alimentó las sospechas de un reencuentro.

Testimonios que refuerzan las sospechas

A las versiones se sumaron comentarios desde el entorno cercano que aportaron más indicios sobre el vínculo entre ambos.

“Vivo en el mismo edificio que Homero y me cruzo más veces a la Reini en el ascensor que al encargado”, habría relatado una vecina al periodista Nico Peralta.

Por su parte, Yanina Latorre también opinó sobre la situación y recordó el historial de la pareja. “Si los dos hicieron semejantes denuncias, seguir juntos me parece una toxicidad”, expresó. Fuente: El Once

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