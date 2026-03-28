Cronograma de pagos: cuándo cobran activos y pasivos de la administración pública entrerriana

Los pagos comenzarán el miércoles 1 de abril y se extenderán hasta el jueves 9 de abril.

El detalle del cronograma de pagos

Miércoles 1 de abril: hasta 1.150.000 pesos.

Lunes 6 de abril (se acredita el jueves 2 de abril): desde 1.150.001 hasta 1.335.000 pesos.

Martes 7 de abril: desde 1.335.001 hasta 1.640.000 pesos.

Miércoles 8 de abril: desde 1.640.001 hasta 2.190.000 pesos.

Jueves 9 de abril: superior a 2.190.001 pesos. Fuente: El Once

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