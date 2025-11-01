Sábado con máximas de 26 grados: cómo estará el tiempo el resto del fin de semana

Según el organismo, el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde y noche, en un contexto de ambiente templado a cálido. La temperatura máxima prevista alcanzará los 26 grados, mientras que la mínima rondará los 18 grados, favoreciendo una jornada agradable en la provincia.

Probabilidad de lluvias el domingo

Para el domingo, el SMN anticipó el regreso de la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones en la tarde, mejorando hacia la noche, cuando el cielo se mantendría parcialmente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre 18 grados de mínima y 28 de máxima, lo que mantendrá el ambiente cálido pese a las posibles precipitaciones.

De acuerdo al pronóstico extendido, el lunes marcaría el regreso de las buenas condiciones meteorológicas. Se espera un cielo algo nublado durante la madrugada y mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y noche.

Las marcas térmicas se ubicarán entre 15 grados de mínima y 30 de máxima, por lo que el inicio de la próxima semana se presentará con tiempo estable y temperaturas elevadas, características propias del mes de noviembre. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com