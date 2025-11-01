Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Provinciales Sociedad

    Sábado con máximas de 26 grados: cómo estará el tiempo el resto del fin de semana

    Nogoyá Times Posted on
    El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un sábado con cielo con algunas nubes y temperaturas que rondarán los 26 grados. El domingo podría haber chaparrones aislados, mientras que el lunes volverían las buenas condiciones.
    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el fin de semana en Entre Ríos presentará condiciones variables, con temperaturas cálidas y una leve inestabilidad durante la jornada del domingo.

     

    Según el organismo, el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde y noche, en un contexto de ambiente templado a cálido. La temperatura máxima prevista alcanzará los 26 grados, mientras que la mínima rondará los 18 grados, favoreciendo una jornada agradable en la provincia.

    Probabilidad de lluvias el domingo

    Para el domingo, el SMN anticipó el regreso de la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones en la tarde, mejorando hacia la noche, cuando el cielo se mantendría parcialmente nublado.

     

    Las temperaturas oscilarán entre 18 grados de mínima y 28 de máxima, lo que mantendrá el ambiente cálido pese a las posibles precipitaciones.

     

    De acuerdo al pronóstico extendido, el lunes marcaría el regreso de las buenas condiciones meteorológicas. Se espera un cielo algo nublado durante la madrugada y mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y noche.

     

    Las marcas térmicas se ubicarán entre 15 grados de mínima y 30 de máxima, por lo que el inicio de la próxima semana se presentará con tiempo estable y temperaturas elevadas, características propias del mes de noviembre. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like