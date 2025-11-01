Renunció Guillermo Francos con carta dirigida a Milei: será reemplazado por Manuel Adorni

El propio Francos confirmó su renuncia indeclinable al cargo, a través de una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, en la que atribuyó su decisión a los “persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional”.

La dimisión de Francos, que se produce tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho inminente según habían informado fuentes cercanas al Gobierno a Noticias Argentinas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, será su reemplazante en la Jefatura de Gabinete, y el asesor Santiago Caputo asumiría al frente de un “superministerio” de Interior.

La carta de Francos

En su carta, Francos explicó que su salida busca que Milei pueda “afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia” tras los comicios. “Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, expresó el funcionario saliente.

Francos también destacó lo que llamó una “extraña coincidencia” en su gestión: “mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos”.

“Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo”, concluyó.

El lunes, asume Adorni

El próximo lunes, según oficializó la Oficina del Presidente de la Nación, asumirá Manuel Adorni como su reemplazo. El actual portavoz presidencial fue electo como legislador porteño, ganando las elecciones en mayo en la ciudad de Buenos Aires con 30,1% de los votos.

Finalmente, no asumirá su banca. Adorni no dejará de ser portavoz presidencial y mantendrá a Javier Lanari como secretario.

Desde el Gobierno, y también a través de redes sociales, oficializaron que Javier Milei aceptó la renuncia de Francos, a quien le agradecieron “por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas”. Asimismo, justificaron el cambio por Adorni a “la necesidad de renovar el diálogo política” para “las reformas estructurales que el país necesita”. Fuente: El Once

