Sábado frío

El sábado se presentaría con mayor nubosidad y temperaturas que oscilarían entre los 11 y 18 grados. Las chances de lluvias continuarían siendo bajas.

En tanto, para el domingo se previó una jornada más fresca y ventosa, con una mínima de 9 grados y una máxima de 13. Además, podrían registrarse ráfagas de viento que alcanzarían velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

En la previa de un nuevo frente frío en gran parte del país

Para este viernes 15 los escenarios térmicos en las distintas regiones del país se modificarán poco con respecto al día anterior.

El centro del país recibirá flujo desde el norte, haciendo que las mínimas y máximas se eleven algunos pocos grados de manera uniforme, con aumento de la nubosidad entre la tarde y noche, y un gradual aumento de la nubosidad hacia la noche del viernes.

La franja central del país mantendrá este sábado 16 el avance del frente frío con la clásica zona frontal inestable con probables precipitaciones, respondiendo a la diagonal típica con eje sudeste-noroeste que cruzará de sur a norte todo el centro del país.

La probabilidad de precipitaciones, por ejemplo para Mar del Plata, es superior al 80 % durante la madrugada y mañana del sábado; y superior al 90 % entre la media mañana y las primeras horas de la tarde sobre: Mendoza, San Luis, San Juan y el sur de Córdoba, estas precipitaciones serán lluvias y nevadas a lo largo del sábado y madrugada del domingo sobre las zonas altas de Cuyo, las sierra del San Luis y Córdoba.

La mayor parte del norte argentino mantendrá condiciones estables durante el día del sábado 16, a excepción de Misiones. Luego, por la tarde-noche el avance del frente aumenta la probabilidad de precipitaciones en el NOA (con nevadas en cordillera y precordillera), sobre el centro y norte de Córdoba, que seguirán avanzando con lluvias durante el domingo también por el sur del Litoral y de Santa Fe.

Desde el domingo 17 el frío se instala por varios días

Las postales de la mañana del domingo 17 mostrarán varios picos nevados de Cuyo, NOA y Córdoba, mientras el frío se instala. La próxima semana inicia con ambiente de gélido a frío en las mañanas y noches, y de frío a fresco por las tardes. La necesidad de usar abrigo y mantener los ambiente correctamente calefaccionados serán las claves. Sin lluvias marcadas en el corto plazo, pero con la ocurrencia de fuertes heladas en la Región Pampeana.

Cómo valores de referencia, en CABA tendremos un domingo con mínima de 6 °C, y máxima de 15 °C, pero el lunes el abrigo deberá ser aún más importante, con una masa de aire advectada desde el sur ya bien instalada para ese entonces, con registros de 4 °C de mínima en la Ciudad de Buenos Aires, y en torno, o por debajo, de 0 °C para zonas del GBA y el interior provincial.

Cómo será el invierno en Entre Ríos

Consultado sobre las perspectivas para el invierno, Jalfin afirmó que el escenario esperado es “moderado” y descartó, por el momento, un período extremadamente riguroso. “No va a ser un invierno muy crudo, sino más bien moderado y con temperaturas relativamente normales”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que sí podrían registrarse heladas durante algunos días específicos. “Mayormente cuando las mínimas bajan de los tres grados se verifican heladas”, explicó. De todos modos, aclaró que en los próximos siete días “la chance es relativamente baja”.

Finalmente, el meteorólogo anticipó que hacia fines de julio y agosto podría aumentar la frecuencia de precipitaciones debido a la consolidación de un evento climático de El Niño. “Es probable que el final del invierno y la primavera sea bastante lluviosa en todo el Litoral. Paraná seguramente va a recibir bastante lluvia en los próximos meses”, concluyó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com