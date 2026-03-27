Sábado inestable

A partir de este fin de semana, se observará un cambio significativo en la circulación atmosférica que interrumpirá el enfriamiento estacional. Este fenómeno no es inédito, pero su intensidad y persistencia captan la atención, no solo de los meteorólogos, sino de todas personas que deberán volver a recurrir al uso de ropa liviana en las venideras tardes de calor y humedad (también necesitarán complementar, algunos días, con el uso del paraguas).

El aumento de la temperatura será progresivo pero firme por la advección de una masa de aire relativamente más cálida y húmeda, se extiende desde el norte del país hacia el sur del Litoral y norte de la región Pampeana, que incluye al AMBA.

Para el sábado y domingo, el pronóstico del tiempo en Paraná indicó la continuidad de condiciones inestables, con temperaturas en ascenso. Las máximas podrían alcanzar los 31 a 33 grados.

Se mantiene la probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones para la madrugada y mañana del sábado, mejorando hacia la tarde.

Las condiciones cálidas y húmedas favorecerían la formación de nubosidad, manteniendo el cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto durante el domingo. Fuente: El Once

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