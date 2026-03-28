El “cura DJ” que es furor en el mundo homenajeará al Papa Francisco con un show en Plaza de Mayo

El evento, que comenzará a las 20 en la Ciudad de Buenos Aires, combinará música electrónica, espiritualidad y un mensaje de encuentro. La convocatoria es impulsada junto a la Asociación Miserando y ya genera gran expectativa entre fieles y seguidores.

“Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino”, expresó el religioso en un mensaje difundido en

redes sociales, invitando a participar del evento abierto al público.

De sacerdote a fenómeno global

Ordenado en 1999 y con experiencia como capellán militar, Guilherme Peixoto comenzó su camino como DJ en 2006 con el objetivo de recaudar fondos para su parroquia. Con el tiempo, desarrolló un estilo propio que fusiona techno con discursos papales, himnos y sonidos litúrgicos.

Su salto a la fama internacional se dio en 2023 durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023, donde sorprendió a más de un millón de jóvenes con un set de música electrónica previo a la misa encabezada por el Papa Francisco.