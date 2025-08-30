Santa Rosa de Lima: historia de la primera mujer canonizada en América y su oración

La historia de Santa Rosa de Lima

Santa Rosa nació como Isabel Flores de Oliva el 20 de abril de 1586 en Lima, Perú, en una familia de origen español. Desde pequeña fue conocida como “Rosa” debido a su belleza, pero a medida que crecía, su vida de servicio y fe la hizo aún más conocida. Tras la caída de los bienes familiares, Rosa trabajó como sirvienta y se dedicó a ayudar a los más necesitados, fundando un refugio en su hogar para niños y ancianos.

A los 20 años, inspirada por Santa Catalina de Siena, ingresó a la Tercera Orden de Santo Domingo, adoptando el nombre de María. Desde allí, se dedicó a la evangelización de los indígenas y españoles, destacándose por su vida austera, su profunda vida de oración y su dedicación a la causa de los más pobres y desvalidos.

Milagros y canonización

Uno de los milagros más conocidos de Santa Rosa ocurrió en 1615, cuando Lima estaba bajo amenaza de corsarios neerlandeses . Rosa, con un grupo de mujeres, rezó fervorosamente en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Sorprendentemente, los invasores desistieron de atacar la ciudad. Este y otros milagros le dieron fama en vida y la consolidaron como una figura de gran devoción.

Santa Rosa falleció el 24 de agosto de 1617 debido a la tuberculosis. Fue beatificada en 1668 por el Papa Clemente IX y canonizada en 1671 por el Papa Clemente X, convirtiéndose en la primera santa de América. Su festividad fue originalmente celebrada el 30 de agosto, pero tras el Concilio Vaticano II, se trasladó al 23 de agosto, fecha más cercana a su muerte.

Oración a Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima es invocada por los fieles no solo en busca de protección y salud, sino también para recibir fortaleza espiritual. Esta es una de las oraciones más difundidas entre sus devotos:

“Gloriosa Santa Rosa de Lima, tú que supiste lo que es amar a Jesús con un corazón tan fino y generoso. Que despreciaste las vanidades del mundo para abrazarte a su cruz desde tu más tierna infancia. Que amaste con filial devoción a nuestra Madre del Cielo y profesaste una gran ternura y dedicación a los más desvalidos, sirviéndoles como el mismo Jesús. Enséñanos a imitar tus grandes virtudes para que, siguiendo tu ejemplo, podamos gozar de tu gloriosa protección en el Cielo. Por Nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.”

Santa Rosa de Lima, además de ser patrona de América, Perú y Filipinas, es también protectora de floristas y jardineros. En su invocación, muchos piden su intercesión ante erupciones volcánicas, heridas y conflictos familiares. Su figura sigue siendo un faro de fe y esperanza para millones de personas alrededor del mundo. (La Nación)

