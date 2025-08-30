Comienza el pago de haberes para la administración pública provincial
La medida alcanza tanto a los agentes activos como a los pasivos del sector público provincial, quienes recibirán sus haberes de acuerdo al calendario oficial. La administración provincial recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas asignadas según su categoría y dependencia.
Cronograma de pagos
-Sábado 30 de agosto: hasta 651.000 pesos.
-Martes 2 de septiembre: desde 651.001 hasta 867.000 pesos.
-Miércoles 3 de septiembre: desde 867.001 hasta 1.041.000 pesos.
-Jueves 4 de septiembre: desde 1.041.001 hasta 1.322.000 pesos.
-Viernes 5 de septiembre: desde 1.322.001 hasta 1.827.000 pesos.
-Sábado 6 de septiembre: más de 1.827.001 pesos. Fuente: El Once
