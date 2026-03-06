Schneider acompañó en el Acto por el Día de la Policia de Entre Ríos

Nogoyá

➡️Durante la mañana de hoy, viernes 6 de marzo, el Presidente Municipal @bernardo.schneider acompañó al Jefe departamental de Policía, Comisario Mayor Cristian Humberto Koch, en las celebraciones por los 192 años de la creación de la Policía de Entre Ríos.🏢

➡️En primer lugar se dirigieron a Plaza Libertad donde se izó la bandera argentina junto a efectivos de la fuerza. Luego, se trasladaron al frente de la Jefatura Departamental donde se realizó el acto central.

🤝Vale destacar que allí también acompañaron la vicepresidente municipal Desireè Peñaloza; el Senador Departamental Rafael Cavagna y el intendente de Lucas González Luis Fleischer.

