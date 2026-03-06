Secuestraron 720 kilos de pescado, incluidos surubíes y dorados, en un operativo en Ruta 12

El procedimiento se originó tras un aviso de la Gendarmería Nacional Argentina, que detectó un camión con irregularidades mientras circulaba por la Ruta Nacional 12. Se trataba de un Mercedes‑Benz Accelo 815 con furgón térmico que viajaba desde Bella Vista con destino a Puerto Iguazú, informó ElLitoral de Corrientes.

A partir de esa alerta, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, junto con inspectores de Dirección de Recursos Naturales, interceptó el vehículo en la intersección de las rutas nacionales 12 y 120, en el paraje Santa Tecla.

Horas de tensión antes del secuestro de la carga

Según informaron fuentes oficiales, al momento del control el conductor del camión y su acompañante se negaron a permitir la inspección de la carga transportada. Ante esta situación, los agentes debieron iniciar las actuaciones correspondientes para solicitar una orden judicial que habilitara el registro del vehículo.

El procedimiento se demoró varias horas debido a que los ocupantes permanecieron dentro del camión sin permitir el acceso de los efectivos, lo que derivó en una situación de tensión en el lugar.

Finalmente, tras obtener la orden judicial correspondiente, las autoridades realizaron la requisa del furgón térmico y confirmaron la presencia de pescado transportado en presunta infracción a la normativa vigente.

Dorados, surubíes y otras especies protegidas

Durante la inspección se constató que el camión trasladaba un importante cargamento de pescado. Entre lo secuestrado había 20 surubíes de aproximadamente 1,30 metros de largo —sin cabeza—, 20 dorados enteros de distintos tamaños y ocho cajas de boga cortada, entre otras especies.

El total de la carga incautada alcanzó los 720 kilos de pescado, lo que motivó el inmediato secuestro tanto del cargamento como del vehículo utilizado para el transporte.

Tanto el camión como la mercadería quedaron a disposición de la Dirección de Recursos Naturales, organismo que interviene en la causa por una presunta infracción a las leyes de protección de especies y control de la pesca. Las autoridades continúan con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes para determinar responsabilidades en el hecho. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com