Se anunció que el alto al fuego entre Israel y El Líbano se extenderá por otras tres semanas

El alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá tres semanas, según confirmó Donald Trump tras una reunión en la Casa Blanca con funcionarios y diplomáticos.

El alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá tres semanas, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un intento por sostener la tregua en una región marcada por décadas de conflicto. La declaración fue realizada a través de su red social Truth Social luego de una reunión clave en la Casa Blanca.

“El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, afirmó el mandatario estadounidense. En el mismo mensaje, agregó: “Espero recibir próximamente al Primer Ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al Presidente del Líbano, Joseph Aoun”.

El anuncio se produjo tras un encuentro en Washington en el que participaron altas autoridades del gobierno estadounidense, incluyendo al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, además de representantes diplomáticos de ambos países involucrados.

Un intento por sostener la tregua y avanzar en negociaciones

La extensión del alto el fuego busca dar continuidad al acuerdo inicial de diez días que entró en vigor el pasado 16 de abril. Este entendimiento había sido alcanzado en medio de una escalada de tensiones en la frontera entre ambos países.

“¡La reunión salió muy bien! Estados Unidos va a trabajar con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah”, escribió Trump, dejando en claro el rol activo que busca asumir Washington en el conflicto.

El objetivo final, según trascendió, es avanzar hacia una negociación de paz más amplia entre Israel y Líbano, dos países que se encuentran oficialmente en guerra desde 1948. En ese contexto, se espera una nueva ronda de conversaciones diplomáticas en las próximas semanas.

Tensiones persistentes y ataques en la frontera

A pesar del anuncio, la situación en el terreno continúa siendo frágil. En las últimas horas, el grupo Hezbolá aseguró haber lanzado un ataque con cohetes contra la ciudad de Shtula, en el norte de Israel.

“En defensa del Líbano y su pueblo, y en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y su ataque contra la ciudad de Yatar, en el sur del Líbano, los combatientes de la Resistencia Islámica atacaron el asentamiento de ‘Shtula’ con una andanada de cohetes”, señalaron en un comunicado.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que los proyectiles fueron interceptados. “Tras el sonido de las sirenas en la zona de Shtula hace poco, se identificaron varios lanzamientos procedentes del Líbano que habían entrado en territorio israelí. La Fuerza Aérea Israelí interceptó los lanzamientos”, indicaron.

Víctimas y escalada de violencia en el sur del Líbano

En paralelo, autoridades libanesas denunciaron nuevos ataques israelíes en el sur del país. Según el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública, tres personas murieron y otras dos resultaron heridas, entre ellas un niño.

Los hechos se registraron en distintas localidades, incluyendo la carretera de Shoukine y la ciudad de Yater, donde se reportaron bombardeos aéreos y de artillería. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano también informó sobre explosiones en la ciudad de Chamaa.

Además, Hezbolá aseguró haber atacado posiciones israelíes en la aldea de Taybeh mediante el uso de drones y armamento adicional, en respuesta a lo que consideran violaciones del alto el fuego vigente. Fuente: El Once

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