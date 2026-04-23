Google Maps habilitó aviso de radares en Argentina en tiempo real: cómo activarlo paso a paso

Nueva función para conductores

La función de Google Maps permite visualizar radares fijos y móviles en tiempo real, y recibir alertas de voz durante la conducción. Está disponible en Android y iOS y se activa con simples ajustes dentro de la aplicación.

Las alertas de radares en Google Maps ya están disponibles en Argentina y comenzaron a implementarse como una herramienta clave para mejorar la experiencia de conducción y reforzar la seguridad vial. La nueva función permite a los usuarios visualizar controles de velocidad en el mapa y recibir avisos en tiempo real mientras circulan.

La actualización incorporó íconos de cámaras a lo largo del recorrido y notificaciones sonoras que se activan al aproximarse a un radar. Estas advertencias se integran con otras herramientas ya disponibles, como el velocímetro en pantalla y el indicador de límites de velocidad, que ayudan a los conductores a mantener un control más preciso durante el viaje.

La función no requiere descargas adicionales ni aplicaciones externas, ya que está incluida dentro de la plataforma tanto para dispositivos Android como iOS. De esta manera, los usuarios pueden acceder a las nuevas herramientas directamente desde la app oficial.

Cómo activar las alertas paso a paso

Si bien Google Maps no presenta una opción específica para “activar radares”, el sistema funciona al habilitar ciertas configuraciones dentro de la aplicación. El primer paso consiste en actualizar la app a su versión más reciente desde Play Store o App Store.

Luego, se debe ingresar al perfil de usuario, acceder al menú de “Ajustes” y dirigirse a “Configuración de navegación”. Allí, es necesario activar las opciones de “Límites de velocidad” y “Velocímetro”, que permiten visualizar información en tiempo real y habilitan las alertas en ruta

En caso de que los avisos no aparezcan, se recomendó cerrar sesión, limpiar la memoria caché o configurar el idioma en Español (Argentina). También se indicó que el despliegue es progresivo, por lo que puede variar según la región o el perfil del usuario.

Cómo funcionan los avisos y reportes de usuarios

Los radares fijos se muestran mediante un ícono de cámara ubicado al costado de la vía. Al acercarse, la aplicación emite un aviso de voz y despliega una advertencia visual en pantalla. Si el conductor supera el límite permitido, el velocímetro cambia de color para alertar sobre la infracción.

En el caso de los controles móviles o temporales, la información depende de los reportes de otros usuarios. La aplicación permite indicar la presencia de operativos en tiempo real, lo que amplía la cobertura y mejora la precisión de los avisos para toda la comunidad.

Para reportar un radar, el usuario debe tocar el botón “+” durante la navegación y seleccionar la opción correspondiente, como “Radar” o “Control de velocidad”. Luego, se confirma la ubicación y el sistema incorpora el dato al mapa. Google Maps prioriza los reportes recientes y aquellos que coinciden entre varios conductores.

Si la función aún no aparece, se aconsejó verificar la región configurada en la cuenta, reiniciar el dispositivo o esperar algunos días, ya que muchos usuarios indicaron que la activación se realiza de manera automática y gradual. Fuente: El Once

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