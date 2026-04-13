Se llevó a Cabo el Acto Conmemoración por el Fallecimiento del General Justo José de Urquiza
Nogoyá
Durante la mañana del sábado 11 de abril, se realizó el Acto en Conmemoración por el 156° aniversario del fallecimiento del General Justo José de Urquiza.
El evento se desarrolló en la Plaza Entre Ríos, donde estuvo presente el presidente municipal, Bernardo Schneider, acompañado de funcionarios locales y concejales.
Las palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo de la alumna de la Escuela secundaria N14 Julio César Monzón, Evelin Monzón.
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