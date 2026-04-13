Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Se llevó a Cabo el Acto Conmemoración por el Fallecimiento del General Justo José de Urquiza

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    Durante la mañana del sábado 11 de abril, se realizó el Acto en Conmemoración por el 156° aniversario del fallecimiento del General Justo José de Urquiza.
    El evento se desarrolló en la Plaza Entre Ríos, donde estuvo presente el presidente municipal, Bernardo Schneider, acompañado de funcionarios locales y concejales.
    Las palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo de la alumna de la Escuela secundaria N14 Julio César Monzón, Evelin Monzón.
    Puede ser una imagen de monumento
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de saxofón, oboe, trompeta y clarinete
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de monumento y texto
    Puede ser una imagen de monumento
    Puede ser una imagen de monumento
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de árbol

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like