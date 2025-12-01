Se llevó a cabo la Muestra Anual en Porcelana Fría

Nogoyá

Ayer, en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José A. Segura”, se presentó la Muestra Anual en Porcelana Fría y Taller Libre a cargo la profesora Lucy Donisi.

Cabe destacar que también cerraron sus espacios Cristela Romero y de la ciudad de Hernández Agustina González.

Estuvieron presentes la vicepresidente municipal Desireé Peñaloza y la coordinadora de Cultura, Turismo y Educación, quienes acompañaron a las talleristas y sus alumnos.

Cabe señalar que la exposición de trabajos estará abierta al público toda esta semana por la mañana en el horario de 7 a 13 y de tarde de 16 a 20.