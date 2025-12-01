Cierre de Talleres de Desarrollo Social y del Área de la Mujer, Género y Diversidad
Nogoyá
El próximo jueves 4 de diciembre, a partir de la hora 19.30, se realizará el cierre de los Talleres de Desarrollo Social y del Área de la Mujer, Género y Diversidad 2025, en las instalaciones de la cartera municipal, ubicada en calle Maipú 1347.
En dicha actividad habrá entrega de certificados y música en vivo.
