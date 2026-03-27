Se presentó La Expo de la Leche 2026 en Buenos Aires

Nogoyá

En la jornada de hoy, se presentó la XXII Expo Provincial de la Leche y la XIII Expo Jersey Entrerriana en la Casa de Entre Ríos, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dicho encuentro contó con la presencia de José Moulia, Director de la Casa de Entre Ríos; Alicia Fregonese, Diputada Nacional por Entre Ríos; Bernardo Schneider, Presidente Municipal de Nogoyá; Ricardo Pazo, Director de Desarrollo Económico y Producción de Nogoyá; Rafael Cavagna, Senador provincial por el departamento Nogoyá;Sebastián Alconada, Director Nacional de Lechería, y Mariano Brave, Secretario de la Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA).

Cabe destacar que la Expo se realizará en Nogoyá el 17, 18 y 19 de abril, en el predio de la Sociedad Rural.

La misma contará con charlas, capacitaciones, concursos, exposición ganadera, jura de razas, remate, exposición industrial y comercial, con más de 150 stands para recorrer. También habrá grupos musicales, patio de comidas, entre otras.