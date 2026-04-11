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    Se presentó la Expo de la Leche 2026 en Paraná

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    En la jornada de hoy, se presentó la XXII Expo Provincial de la Leche y la XIII Expo Jersey Entrerriana en la ciudad Paraná, en las instalaciones de la Secretaria de Turismo de Entre Ríos.
    Allí, el presidente municipal de Nogoyá, Bernardo Schneider, junto al Director de Desarrollo Económico y Producción, Ricardo Pazo, dieron a conocer detalles de las diferentes charlas y actividades que se realizaran durante todo el fin de semana de la Expo Leche 2026.
    Además, en el encuentro acompañó el Director de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel; junto al Senador Provincial por el departamento Nogoyá, Rafael Cavagna, el presidente del IAPV, Manuel Schonhalls , y la coordinadora de cultura, educación y turismo, Karina Clementin.
    Cabe destacar que la Expo se realizará en Nogoyá el 17, 18 y 19 de abril, en el predio de la Sociedad Rural. El mismo contará con charlas, capacitaciones, concursos, exposición ganadera, jura de razas, remate, exposición industrial y comercial, con más de 150 stands para recorrer. También habrá grupos musicales, patio de comidas, entre otras.
    Por último, el Municipio de Nogoyá agradeció a las empresas y firmas comerciales que acompañaron con sus productos en la presentación: La Purisima S.A. y Escuela Agrotecnica “La Carola”.
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