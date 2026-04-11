11 de Abril de 1870 – Fallecimiento de Justo José de Urquiza

Nogoyá

Desde el Municipio de Nogoyá, recordamos y homenajeamos a Justo José de Urquiza a 156 años de su fallecimiento. Nacido el 18 de octubre de 1801 en el Talar de Arroyo Largo, Virreinato del Río de la Plata, y asesinado el 11 de abril de 1870 en el Palacio San José, Caseros, Entre Ríos.

Militar, político y estadista argentino, Urquiza fue una de las figuras más trascendentales en la historia del país. Fue gobernador de la provincia de Entre Ríos en diversas ocasiones, líder del Partido Federal y primer presidente constitucional de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860. Su legado es indiscutible en la consolidación del Estado argentino moderno.

En 1852, al frente del Ejército Grande, Urquiza lideró la histórica batalla de Caseros, derrotando a Juan Manuel de Rosas y poniendo fin a su largo gobierno.

Este triunfo resultó ser un parteaguas en la historia de la nación, pues permitió la organización política de Argentina en torno a principios democráticos y federales. Al año siguiente, convocó al Congreso Constituyente que sancionó la Constitución Nacional de 1853, que Urquiza impulsó en un debate que ha quedado expuesto en sus cartas constituyendo un hito fundamental para la construcción del país.