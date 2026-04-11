11 de Abril de 1870 – Fallecimiento de Justo José de Urquiza

Nogoyá
Desde el Municipio de Nogoyá, recordamos y homenajeamos a Justo José de Urquiza a 156 años de su fallecimiento. Nacido el 18 de octubre de 1801 en el Talar de Arroyo Largo, Virreinato del Río de la Plata, y asesinado el 11 de abril de 1870 en el Palacio San José, Caseros, Entre Ríos.
Militar, político y estadista argentino, Urquiza fue una de las figuras más trascendentales en la historia del país. Fue gobernador de la provincia de Entre Ríos en diversas ocasiones, líder del Partido Federal y primer presidente constitucional de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860. Su legado es indiscutible en la consolidación del Estado argentino moderno.
En 1852, al frente del Ejército Grande, Urquiza lideró la histórica batalla de Caseros, derrotando a Juan Manuel de Rosas y poniendo fin a su largo gobierno.
Este triunfo resultó ser un parteaguas en la historia de la nación, pues permitió la organización política de Argentina en torno a principios democráticos y federales. Al año siguiente, convocó al Congreso Constituyente que sancionó la Constitución Nacional de 1853, que Urquiza impulsó en un debate que ha quedado expuesto en sus cartas constituyendo un hito fundamental para la construcción del país.
Si bien su mandato como presidente de la Confederación Argentina fue marcado por la exclusión de Buenos Aires, que se separó del proyecto federal (y se incorporó con condicionamientos recién en 1860), Urquiza sentó las bases del sistema constitucional que hoy rige nuestra nación. Fue, sin lugar a dudas, un hombre visionario que entendió la necesidad de integrar los distintos sectores del país bajo un marco de respeto a la diversidad política y territorial.
El Colegio de Concepción del Uruguay, -en el que impartieron clases profesores de ideas avanzadas- es expresión de su impulso progresista.
Su figura perdura como símbolo de la lucha por un federalismo inclusivo, de la organización de la Nación y de la firme convicción en la unidad del país. A través de su accionar, Urquiza dejó un legado de transformación política, social y económica que sigue siendo referente en nuestra historia.
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