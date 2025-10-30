Se realizará la Entrega de Resultados y Premios de la Fiesta de la Juventud 2025

Nogoyá
Desde la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación del Municipio de Nogoyá, a cargo de Karina Clementin, se informó que hoy jueves 30 de octubre a partir de la hora 20, en las instalaciones de la Sociedad Italiana, se llevara a cabo la entrega de resultados y premios a los grupos de la Promo 2025, correspondientes a la Fiesta de la Juventud.
