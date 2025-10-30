“La Municipalidad de Nogoyá llama a Licitación Pública N° 02/2025”

Ciudad
OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN (1) TRACTOR CERO KILOMETRO (0KM), MOTOR DE 30 HP (APROXIMADAMENTE), Y UNA (1) DESMALEZADORA, NUEVA
DESTINO: ÁREA PARQUES Y PASEOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA MILLONES CON CERO CENTAVOS ($ 30.000.000,00.-)
LA ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES SERÁ GRATUITA Y LOS MISMOS PODRÁN DESCARGARSE DESDE LA PÁGINA WEB NUEVO.NOGOYÁ.GOB.AR.-
FECHA DE APERTURA: APERTURA PARA DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 10:00 HS, EN SEDE MUNICIPAL.-
