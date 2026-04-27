Se realizó un Taller sobre Derechos de Niños y Adolescentes

Nogoyá

En el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Polideportivo Municipal, se llevo a cabo el taller denominado “¿Qué hacemos para garantizar los derechos de niños y adolescentes?”.

El mismo estuvo a cargo de la Licenciada en Psicología, María Elina Molas, perteneciente al equipo de ANAF (Area de la Niñez, Adolescencia y Familia) del Municipio de Nogoyá, y fue dirigido a docentes y personas a cargo de grupo de niños y adolescentes.