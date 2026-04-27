Se realizó el Ciclo “LITORALEZA” en el Museo

Nogoyá

En la tarde del sábado se desarrolló el Ciclo de Formación en Danzas Tradicionales Litoraleñas denominado “Litoraleza”. La actividad se centró en el Género Chamamé y Tanguito Montielero.

La actividad, dictada por Florencia Martínez y Nicolás Ellemberger se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad con l asistencia de bailarines y aficionados en la materia.