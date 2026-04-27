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    Se realizó el Ciclo “LITORALEZA” en el Museo

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    En la tarde del sábado se desarrolló el Ciclo de Formación en Danzas Tradicionales Litoraleñas denominado “Litoraleza”. La actividad se centró en el Género Chamamé y Tanguito Montielero.
    La actividad, dictada por Florencia Martínez y Nicolás Ellemberger se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad con l asistencia de bailarines y aficionados en la materia.
    Puede ser una imagen de artes marciales
    Puede ser una imagen de una o varias personas
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    Puede ser una imagen de una o varias personas y ajedrez
    Puede ser una imagen de una o varias personas, personas haciendo artes marciales y ajedrez
    Puede ser una imagen de artes marciales
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