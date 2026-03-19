Se sortean los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana: horario de la ceremonia

El evento se llevará a cabo este jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Paraguay. Desde las 20, se conocerán los grupos de ambos torneos continentales con participación de equipos argentinos y transmisión en vivo por TV y plataformas digitales.

Este jueves 19 de marzo se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. El evento tendrá lugar en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. La ceremonia comenzará a las 20:00 y marcará el inicio formal de la competencia continental.

El sorteo se desarrollará en conjunto para ambos torneos y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports Premium, ESPN y Disney+, además de las plataformas oficiales de la Conmebol en YouTube y Facebook. La expectativa está puesta en conocer cómo quedarán conformadas las zonas y los cruces entre equipos sudamericanos.

Libertadores: regreso de Boca y ausencia de River

La Copa Libertadores 2026 contará con una fuerte presencia argentina, aunque con una particularidad. Boca Juniors regresa al certamen y lo hará como cabeza de serie en el Bombo 1. En contraste, River Plate no formará parte de esta edición tras no lograr la clasificación.

Otros equipos argentinos que estarán en el sorteo son Lanús, Estudiantes de La Plata y Rosario Central. Además, se suman los debutantes Platense e Independiente Rivadavia, que integran el Bombo 4 y afrontarán un desafío importante en su primera participación internacional.

En cuanto a los candidatos, el fútbol brasileño vuelve a posicionarse como protagonista. Flamengo, vigente campeón, y Palmeiras aparecen como los principales rivales a vencer en esta edición.

Sudamericana: presencia fuerte y equipos debutantes

La Copa Sudamericana también tendrá su protagonismo en el sorteo de este jueves. En este torneo, River Plate será uno de los equipos destacados y parte como cabeza de serie, junto a Racing Club y otros clubes importantes del continente.

El certamen contará con la participación de San Lorenzo y Tigre, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra harán su debut internacional. La competencia se presenta como una de las más equilibradas de los últimos años.

El calendario de ambos torneos estará condicionado por la disputa del Mundial 2026, lo que obligará a compactar el desarrollo de la fase de grupos entre abril y mayo. Este escenario exigirá una planificación ajustada para los equipos participantes.

El sorteo definirá el camino inicial de los clubes en las dos competencias más importantes del continente. Desde esta noche, quedarán establecidos los grupos y comenzará a delinearse el panorama rumbo a una nueva edición de los torneos organizados por la Conmebol. Fuente: El Once

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