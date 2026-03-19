Nueva suba de combustibles: los precios de Shell

Ajuste en surtidores

La suba de combustibles volvió a impactar en los surtidores. Shell actualizó sus valores. La nafta súper al borde de los $2.000, mientras que el gasoil y las versiones premium superan los $2.100.

La suba de combustibles se reflejó nuevamente en los surtidores, donde las estaciones de servicio actualizaron sus precios en línea con el encarecimiento internacional del petróleo. En la estación de servicios de Shell.

La nafta súper pasó a costar $1.999 por litro, acercándose al umbral de los $2.000 y marcando un nuevo incremento respecto a los valores previos.

Por su parte, la nafta premium V-Power se ubicó en $2.181 por litro, consolidándose como una de las opciones más costosas dentro de la oferta de combustibles.

Cómo quedaron los precios del gasoil

En cuanto al gasoil, también se registraron subas en todas sus variantes. El Evolux Diesel, correspondiente a la versión común, se comercializa ahora a $2.150 por litro.

En tanto, el V-Power Diesel, considerado el combustible premium para vehículos diésel, alcanzó los $2.283 por litro, posicionándose como el producto de mayor precio en la pizarra de la estación.

Estos valores reflejan una nueva actualización en los surtidores, en un contexto de fuertes tensiones en el mercado energético internacional.

Impacto del petróleo en los precios

El incremento en los combustibles se explicó por la suba del precio del petróleo a nivel global, impulsada por conflictos geopolíticos que afectan la producción y distribución de energía.

En Argentina, estos movimientos suelen trasladarse rápidamente a los surtidores, impactando en el costo del transporte, la logística y, en consecuencia, en la inflación.

El escenario genera preocupación tanto en consumidores como en sectores productivos, ya que cada ajuste en los combustibles tiene un efecto directo sobre los precios de bienes y servicios. Fuente: El Once

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