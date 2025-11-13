¿Se termina el Monotributo?: las modificaciones que analiza el Gobierno

Según las conversaciones que mantuvo en las últimas horas con el sector privado, el ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa estas modificaciones con el objetivo de “formalizar” empleo.

Así lo plasmó en un documento titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”, donde se analizan modificaciones a la Ley de Procedimiento Tributario y Ley de Seguridad Social.

Monotributistas

Según datos oficiales, Argentina registra unos 3 millones de monotributistas y autónomos. La idea del Ministerio de Economía es eliminar el régimen del Monotributo y que esos contribuyentes pasen al régimen de autónomos, una medida que el Fondo Monetario viene planteando hace tiempo. De esa manera, se buscaría “blanquear” a los monotributistas.

Autónomos

Aumentan las cuotas. Hoy, la escala va de $ 50.000 a $ 700.000. Se evalúa una escala de $ 100.000 a $ 500.000. Y se habilitan las deducciones de gastos personales.

En cuanto al IVA, se fija un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del monotributo ($ 3 millones mensuales).

Ganancias

Hoy pagan el Impuesto a las Ganancias 737.584 personas, de las cuales 640.837 son empleados en relación de dependencia (86%) y 96.747 jubilados y pensionados (14%).

El plan es crear un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio de $ 1,7 millones en 2025. Para la segunda mitad de 2025, un trabajador soltero sin hijos comienza a pagar a partir de un salario bruto de alrededor de $ 2.843.180 (monto neto de $2.360.180).

Con este cambio, “se suman aproximadamente 3 millones de contribuyentes que tiene que presentar facturas”.

Asimismo, se mantiene la escala de alícuota, del 5 al 35%, sin deducciones de la cuarta categoría ni cargas de familia. Las deducciones tendrán un tope de $ 5 millones (en lugar de los $ 4,2 millones actuales) en gastos de alimentación, vestimenta, vivienda, salud, educación, movilidad (no transporte público), seguros de vida y retiro con comprobantes; sin tope de aportes PAMI, obra social, ANSES y personal doméstico.

Nuevo régimen de empleo

Para las empresas con empleados en relación de dependencia, se plantea la reducción de contribuciones y aportes para nuevas relaciones laborales o para aquellos trabajadores que puedan demostrar que estuvieron 6 meses sin empleo y exmonotributistas.

Así, el empleador que contrate un nuevo empleado gozará de una reducción de las contribuciones patronales del 25,5% al 17% y el empleado, una disminución de los aportes del 17% al 13%. (Fuente: diario Clarín)

