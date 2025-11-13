Jueves de Obras en la Ciudad

Nogoyá

Personal municipal de la Dirección de Obras Públicas trabajó en el mantenimiento y mejoras de calles, como así también el corte de césped.

En calle Sixto Oris de Ruta Nacional 12 a Juan José Paso, se realizó limpieza, ensanche, nivelación de suelo, colocación de ripio calcáreo y abovedado. El objetivo es mejorar las condiciones de transitabilidad y acceso al barrio.

En calle Alberdi entre Avellaneda y Boulevard Salvat se realizó mantenimiento del ripio existente y eliminación de huellas.

Corte de césped en la Plazoleta del Automóvil Club Argentino (ACÁ).