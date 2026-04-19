Segunda Jornada de La Expo de La Leche 2026

Nogoyá

En la jornada de hoy, sábado 18 de abril, con la presencia del ministro de Desarrollo Económico Guillermo Bernaudo, el director Nacional de Lechería Sebastián Alconada, el presidente municipal Bernardo Schneider, la vicepresidente municipal Desireé Peñaloza, el senador provincial Rafael Cavagna y funcionarios provinciales y municipales, se lleva a cabo la XXII Expo Provincial de la Leche y XXIII Expo Jersey Entrerriana.

En el predio, podrán recorrer las carpas de las diversas cabañas, los stands de firmas industriales y comerciales, entre otros.

Además, se realizó la Jura de animales, el Concurso del Jurado Juvenil, capacitaciones, entre otras actividades.

Por último, hay feria de emprendedores y artesanos y espectáculos musicales.