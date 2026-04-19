Con IA, reviven a una estrella de Hollywood para su primera película póstuma

Se trata de As Deep as the Grave, un proyecto que reabre el debate sobre los límites éticos en el uso de herramientas digitales para recrear a intérpretes fallecidos, sobre todo en plena grita por el uso de la IA en Hollywood.

El actor, que murió en 2025 tras una larga batalla contra el cáncer, no llegó a filmar varias escenas para esta producción. Sin embargo, los realizadores decidieron reconstruir su imagen y su voz mediante inteligencia artificial a partir de material de archivo, con la autorización de su familia, que participó activamente en el proceso para lograr una representación fiel.

El primer adelanto del filme fue presentado en la CinemaCon y sorprendió por el nivel de detalle. En las imágenes se puede ver al actor en distintas etapas de su vida, con una recreación que incluye tanto una versión rejuvenecida como otra más cercana a sus últimos años. Lejos de tratarse de un simple cameo -como ya sucedió, por ejemplo, con Paul Walker en Rápidos y Furiosos-, su personaje tendrá un rol central en la historia.

Un regreso que divide opiniones

Dirigida por Coerte Voorhees, la película está ambientada en la década de 1920 y sigue a una pareja de arqueólogos en territorio estadounidense. En ese contexto aparece el padre Fintan, el personaje interpretado por Kilmer, un sacerdote con un fuerte componente espiritual vinculado a las culturas originarias.

La decisión de “revivir” digitalmente al actor no pasó desapercibida. Si bien la producción contó con el aval de sus hijos, el uso de inteligencia artificial en este tipo de casos vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites entre homenaje y explotación dentro de la industria audiovisual.

Desde el equipo del filme explicaron que el proceso se llevó adelante bajo tres principios clave: consentimiento, compensación y colaboración con la familia. Además, remarcaron que el papel había sido concebido originalmente para Kilmer, antes de que su estado de salud le impidiera participar, lo que refuerza la idea de continuidad artística.

El resultado, al menos en las primeras imágenes difundidas, impacta por su precisión. La tecnología no sólo reconstruyó su apariencia física, sino también su voz y gestualidad, logrando una presencia en pantalla que, según trascendió, ocupa una parte significativa del metraje.

Más allá del impacto técnico, el caso tiene un fuerte costado emocional. A diferencia de otras producciones póstumas, en esta ocasión no existía material previamente filmado por el actor, lo que convierte a su interpretación en una creación completamente digital basada en su legado.

Aunque todavía no se confirmó la fecha de estreno, se espera que la película llegue a los cines antes de fin de año. Mientras tanto, la discusión ya está instalada: el uso de inteligencia artificial en el cine abre nuevas posibilidades creativas, pero también plantea interrogantes sobre el futuro de la actuación y los derechos de imagen más allá de la muerte. Fuente: El Once

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